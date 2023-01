Il ministro Sangiuliano | “Emozionato | la cultura sia il riscatto dai giorni tragici del Covid”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Bergamo. Al termine della cerimonia per l’inaugurazione di Bergamo Brescia capitale della2023, ildellaGennaroa Bergamonews dichiara: “Ho provato un po’ di emozione nel declinare il mio discorso perché ho ripensato con la memoria ai momentidella pandemia da19 e credo che queste città abbiano meritato questo titolo perché lapuò essere un momento di, un momento di residenza e un superamento verso momenti di sviluppo socio economico del passato”. Pubblichiamo l’intervento integrale deldurante la cerimonia al Teatro Donizetti di venerdì 20 gennaio. Provo non solo soddisfazione ma anche una certa emozione nel partecipare alla ...

Il Fatto Quotidiano

Questo territorio, con le sue bellezze, va fatto conoscere al mondo" ha osservato ildella Cultura Gennaro. Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, in collegamento dal Teatro ...Così ildella Cultura, Gennaro, nel corso del suo intervento durante la cerimonia di presentazione dell'opera di Marcantonio presso l'Aeroporto di Fiumicino dal nome "Grande ... Su Dante temo che il ministro Sangiuliano non abbia idea di cos’ha detto Da oggi i passeggeri del Leonardo da Vinci potranno ammirare, nella cornice della piazza dell’area d’imbarco A, inaugurata alla presenza del Presidente Mattarella lo scorso maggio, l’opera – mai espos ...L’iniziativa del Ministro dei beni culturali, accolta con favore dall’assessore capitolino alla cultura, segue l’aumento dei prezzi per visitare le Gallerie degli Uffizi a Firenze diventati più cari d ...