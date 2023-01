Il “matrimonio” dei Maneskin celebra il nuovo album “Rush”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Un “” perre l’uscita dell’. Iscelgono un evento promozionale assai singolare per promuovere il lorodisco in uscita oggi, 20 gennaio. Damiano, Vittoria, Thomas ed Ethan hanno pronunciato il loro personalissimo “sì” in Palazzo Brancaccio a Roma, vestiti di bianco e ognuno dotato di un mazzo di fiori rossi. Dopo L'articolo proviene da Inews24.it.

Corriere dello Sport

Al centro della scena c'è Franco Roccella, siciliano di Riesi classe 1924, primo presidente dell'Ugi e unofondatori del Partito radicale. Già il suocon l'attrice bolognese Wanda, ...L'uomo, avvcinatosi da giovanissimo al giornalismo, è diventato unovolti più famosi della tv ... Iltra Ardern e ilkcompagno era previsto per il 2022 ma poi rimandato a causa delle ... Matrimonio Maneskin, a sorpresa ecco... Dybala e Pellegrini! Tanti vip per il loro "matrimonio musicale" Roma, 20 gen. (askanews) - I Maneskin non smettono di stupire e provocare, e in occasione del lancio del loro nuovo album Rush ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...