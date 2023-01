Il Gladiatore 2 | Russell Crowe gela i fan | Non sarò nel film

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 20 gennaio 2023) L'attore ha confermato che non apparirà nel sequel deldi Ridley Scott, che avrà per protagonista Paul Mescal. Nel corso di una puntata del podcast Fitzy & Wippa,ha confermato che non apparirà ne Il2, sequel delPremio Oscar di Ridley Scott. "Sì, siamo stati a cena e ne abbiamo parlato e tutto il resto. Quindi so più o meno come sta modellando la storia", ha detto, riferendosi a un incontro con Scott. "Ma sì, se ricordate, c'era un ragazzino che voleva battere il, il che porta al discorso 'Il mio nome è'. Quindi quel ragazzino è cresciuto e ora è l'Imperatore. Non so cos'altro succederà a quel punto, ma l'idea …