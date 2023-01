Il Gip non crede a Luppino | “Conosceva l’identità del boss | l’autista di Messina Denaro resta in carcere”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Palermo –diGiovanniera “consapevole deldel”. A scriverlo è il gip di Palermo Fabio Pilato nella ordinanza di custodia cautelare a carico deldelappena emessa, 24 ore dopo la convalida dell’arresto del commerciante di olive. Al momento dell’arrestoaveva in tasca, oltre a due telefoni cellulari in modalità aerea, anche dei ‘pizzini’, “una lunghissima serie di biglietti e fogli manoscritti con numeri di telefoni, nominativi e appunti di vario genere, dal contenuto oscuro e di estremo interesse investigativo”. Nell’interrogatorio l’uomo ha detto di non sapere che si trattasse del, ma il gip non ...

Il Faro online

"L'indagato ha agito in modo daesporre Messina Denaro al pericolo di una cattura che avrebbe comportato l'esecuzione delle pene definitive gravanti sulla sua testa", scrive ancora il. Per il ...Nell'interrogatorio davanti alper la convalida dell'arresto, Luppino ha detto disapere che l'uomo che accompagnava in ospedale fosse Messina Denaro. Gli era stato presentato da Andrea ... Il Gip non crede a Luppino: "Conosceva l'identità del boss, l'autista ... Roma, 20 gen. (LaPresse) - "Sussistono le esigenze cautelari" poiché "si ravvisano in concreto diversi aspetti di particolare allarme sociale". Trattandosi di ...Spuntano due abitazioni che potrebbero essere riconducibili a Matteo Messina Denaro: gli inquirenti hanno individuato altri due appartamenti proprio nel centro di Campobello di Mazara, dove ...