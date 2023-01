Il giorno dei presidenti Usa – 30 anni fa si insediò Bill Clinton | il ”baby boomer” che osò l’inaudito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Chissà se Giorgia Meloni o i suoi guru della comunicazione lo sapevano, quando hanno scelto come slogan elettorale “Pronti”. Le prime parole chedisse il 20 gennaio 1993, mentre usciva dalla Blair House per andare alla cerimonia d’insediamento sul Campidoglio di Washington, furono: ”Sono pronto”. Colui che stava per diventare il 42° presidente degli Stati Uniti aveva ancora il mug del caffè in mano quando i giornalisti gli strapparono la battuta. Oggi è ilche segna l’versario dell’insediamento deistatunitensi, ed è la metà del mandato del presidente Joe Biden. 730 giorni sono trascorsi dal suo ingresso alla Casa Bianca, dopo il giuramento sulle scalinate del Congresso, e – a voler essere pignoli – 731 giorni mancano, per via del 2024 bisestile, alle fine del suo ...