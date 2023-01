ilGiornale.it

Non convince il trattamento più blando riservato agli altri. Che hanno approfittato del ... Penalizzazione di 9 punti per la Juventus , sanzioni pecuniarie per tutte le altre (Empoli,, Parma, ...Oltre alla società bianconera, in aula sono presenti anche idi Sampdoria, Empoli,, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e il vecchio Novara e 52 dirigenti , tra cui Agnelli, Nedved e ... Il Genoa, club più antico d'Italia, punta al ritorno in A "Esplode il caso Genoa. Come spiegato sulla Gazzetta di oggi, il club non ha pagato l’Irpef del 2022 e ha chiesto una rateizzazione (come previsto dalla nuova Legge di Bilancio) attraverso un’altra ...La società rossoblu non ha rispettato la scadenza del 16 dicembre (valida per i club di B e C) per il pagamento delle tasse. La Procura della Figc ha aperto un'inchiesta ...