Il galateo a tavola? Sì | ma solo in Italia

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Se anche voi, come me, avete imparato che non si posano i gomiti sul tavolo, che non si mastica con la bocca aperta e che ci si alzaquando tutti hanno finito di pranzare, allora preparatevi (ma senza pregiudizi) a conoscere le diverse usanze anel resto del mondo. Tra coltelli che non possono tagliare il pane, abbigliamenti idonei e la santa regola che «l’ultimo paga», ecco alcune abitudini da conoscere prima di partire per il prossimo viaggio. Dopotutto… Paese che vai, buone maniere che trovi