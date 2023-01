Il freddo non dà tregua | neve a bassa quota nel weekend

Leggi su agi

(Di venerdì 20 gennaio 2023) AGI - Vortice depressionario in transito sul Mar Tirreno e spiccato maltempo in arrivo sull'Italia, specie al Centro-Sud dove avremo fenomeni anche intensi e localmente a carattere di temporale. Lacadrà abbondante sull'Appennino ma con fiocchi fino ai 200-400 metri specie al Centro.non molleranno la presa neanche nel corso del prossimocon temperature fino a 6-7 gradi al di sotto delle medie del periodo. Gli ultimi aggiornamenti del Centro meteo italiano mostranoreiterato anche per la prossima settimana a causa di una circolazione depressionaria che rimarrà attiva sul Mediterraneo centrale. Ci aspetta dunque un'ultima decade di gennaio pienamente invernale su tutta la Penisola. Previsioni meteo per oggi: al Nord, al mattino deboli fenomeni in Emilia Romagna con ...