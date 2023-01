Il figlio di Tarzan | su Raiplay il documentario sulla disabilità prodotto da Ficarra e Picone

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Giovanni Cupidi (Us) “Non devi vivere in una giungla per volare tra gli alberi”. Nel docufilm, sudal 21 gennaio, Giovanni Cupidi racconta la sua quotidianità fatta di lavoro, sogni e passioni. Nella sua Palermo Cupidi, tetraplegico dall’età di 13 anni per un’ischemia dell’arteria midollare, è un brillante statistico, blogger e attivista per le persone con. “Ildi” documenta la città-giungla dei disabili, dove tra mille difficoltà dovute al suo handicap e a una società poco inclusiva, il protagonista riesce a dedicarsi a progetti e battaglie, per sé stesso e per chi come lui vive con una forma di. Malgrado gli ostacoli, si è laureato in Scienze Statistiche e Economiche e, ...