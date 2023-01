Il figlio di Beatrice | “Calcio omertoso Ho scritto a Mattarella”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) “Hoal presidenteperché ho detto che i medici che allora somministravano medicinali ai giocatori sono dei latitanti. Latitanti nel senso che sono responsabili di alcune morti di calciatori e per questo devono essere rintracciati e sentiti dalla procura”. Queste le parole, ai microfoni del Tgr Toscana, di Alessandrodell’ex giocatore della Fiorentina Bruno, deceduto nel 1987 per una leucemia a soli 39 anni. “Il mondo delè moltoed è ora di dire basta, basta – ha aggiunto– Perché il parlamento non apre un inchiesta sul caso di Bruno? Lui è l’unico caso che si e sempre mostrato mettendoci la faccia. Allora facciamolo diventare un ombrello che possa ricoprire anche le ingiustizie per ...

Tag24

Infine, le emozioni per l'arrivo di una nuova bimba per la coppia formata daValli e Marco ... Infine, intervista mamma -per Ilona Staller e Ludwig Koons . Jolanda Renga: 'Il video ...Infine, le emozioni per l'arrivo di una nuova bimba per la coppia formata daValli e Marco ... Infine, intervista mamma -per Ilona Staller e Ludwig Koons . Jolanda Renga: 'Il video ... Beatrice Valli: età, malattia, marito, figli e biografia dell'influencer Beatrice Valli età. Beatrice Valli nasce a Bologna il 14 Novembre 1995. È una modella e influencer, popolare grazie a Uomini e Donne.Sabato 21 e domenica 22 gennaio torna il talk show di Canale 5. Tra gli ospiti anche Adriano Panatta, Giancarlo Magalli e Ilona Staller ...