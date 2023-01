Il “falco” Burns | direttore della Cia | in segreto a colloquio con Zelensky a Kiev

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il Washington Post , citando un funzionario statunitense e altre fonti, rivela che ilCia, William J., considerato undell’amministrazione Biden, si è recato in grannella capitale ucraina alla finescorsa settimana per comunicare al presidente Volodymyrquelle che sono le proprie previsioni riguardo al conflitto e ai piani militari russi per le prossime settimane e mesi. La cosa più importante pere gli alti funzionari dell’intelligence ucraina che hanno preso parte all’incontro era capire per quanto tempo l’Ucraina potesse aspettarsi un continuo aiuto degli Stati Uniti, dove i Repubblicani hanno ripreso il controlloCamera dei Rappresentanti e a fronte di un calo di ...

