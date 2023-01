Il doping all’italiana ricorda il “me too” | denunciano con vent’anni di ritardo

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 20 gennaio 2023) I timori e le domande che si fanno Tardelli, Massimo Brambati e Dino Baggio hanno lo stesso sapore delle denunce del movimento “Me Too” che muove accuse fuori tempo massimo. Come ha argutamente sottolineato Ornella Vanoni in una sua recente intervista. Certo è difficile dire di no. E se non lo si dice per tempo, a “babbo morto” è troppo facile piangere e denunciare. Ipocrisia e convenienza viaggiano a braccetto. Quando qualcuno non serve più allo scopo, oppure quando non c’è più pericolo di essere ostacolati, ecco che partono denunce, lacrime e si rivivono “traumi”: “anche a me è successo”. Quando invece il “carnefice” serve ancora ce lo si tiene stretto, facendo buon viso a cattivo gioco, per i propri obiettivi, per i propri interessi. Sono tutte posizioni legittime. È la natura umana ad imporcelo. Io do una cosa a te tu dai una cosa a me. La vita funziona così. Il cervello se lo ...