Il Direttore Generale Hristo Zlatanov fa il punto sul momento attuale della squadra e sui rumors di questi giorni.

Leggi su seriea24

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Piacenza 20.01.2023 – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza al centro didi volley mercato che parlano di un incredibile valzer di allenatori che vedrebbe coinvolta anche labiancorossa. Da più fonti rimbalzano echi di cambi piuttosto roboanti che vorrebbero un ritorno di Angelo Lorenzetti sulla panchina di Piacenza. Ildi Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, in un momento molto particolarestagione che vede labiancorossa ancora in piena corsa per la Del Monte Coppa Italia, il Campionato e la Cev Volleyball Cup, fa ilsituazione. “Sicuramente essere al centro didi volley mercato è all’ordine del giorno in questo momento ...