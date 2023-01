Il deputato che imbarazza i conservatori Usa | dopo le accuse per truffa spunta la foto da drag queen

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Diventa sempre piùnte per il partito repubblicano il caso del neodi origine brasiliana George Santos, prima accusato di averto due veterani del New Jersey, poi di aver mentito sulla presenza della madre al World Trade center l’11 settembre, e ora ritratto in unain cui si esibisce da. Il tweet diffuso dalla reporter di Msnbc Marisa Kabas mostra uno scatto risalente al 2008: «Ho parlato al telefono con Eula Rochard, unabrasiliana che era amica di George Santos quando viveva vicino a Rio. Ha detto che tutti lo conoscevano come Anthony (mai George), o con il suo nome, Kitara, e conferma che questaè di unshow del 2008 a Icaraí Beach», ...

