Il Copasir accende i riflettori sull’euro digitale

Leggi su formiche

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ilsi interessa all’euro. L’indizio è in una foto che ritrae i membri della commissione prima dell’inizio dell’audizione di mercoledì di Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia. In ogni postazione ci sono la rassegna stampa del giorno, aperta dall’articolo del Corriere della Sera “Caccia ai segreti del padrino” sull’arresto di Matteo Messina Denaro avvenuto il giorno prima, e il dossier “Digital euro – stocktake” pubblicato dalla Banca centrale europea lunedì. Lo stesso giorno in cui l’Eurogruppo, a cui il ministro Giorgetti aveva preso parte, ha fatto, tra le altre cose, il punto sull’avanzamento del progetto relativo all’euroe ha discusso la via da seguire con i commissari europei Valdis Dombrovskis e Paolo Gentiloni e la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde che in autunno dovrebbe ...