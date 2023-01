Il confronto scorretto tra l’arresto di Matteo Messina Denaro e uno sconosciuto perché “senza mascherina”

(Di venerdì 20 gennaio 2023)di, boss di Cosa Nostra, è stato criticato per i modi in cui è stato trattato: niente manette, accompagnato “con gentilezza” nonostante la sua storia. Le critiche proseguono diffondendo un meme dove si osservano tre agenti di Polizia mentre compiono un energico arresto nei confronti di unoper il fatto di non indossare ladurante la pandemia Covid-19. Il paragone risulta, in quanto manca del tutto il contesto di questa seconda vicenda. Per chi ha fretta Viene posto unsu come due persone vengano arrestate con diverse modalità: il boss di Cosa Nostra con “gentilezza”, un altro in maniera energica e violenza “...

Open

Il paragone risulta, in quanto manca del tutto il contesto di questa seconda vicenda. Per chi ha ...I candidati alla presidenza della Regione non si sono sottratti al. D'accordo sul bisogno ... Non è uno scandalo ma non sono cosìda dire 'sono per il pubblico' e poi nel bilancio ... Il confronto scorretto tra l'arresto di Matteo Messina Denaro e uno ... Secondo La Gazzetta dello Sport, il sogno dei viola rimane proprio Domenico Berardi del Sassuolo. Ma tra prezzo del cartellino, situazione del Sassuolo in classifica ed il lungo contratto, non pare pr ...Bergamo. Il Giudice Sportivo ha comminato una multa di cinquemila euro all'Atalanta per i cori rivolti ai tifosi della Salernitana durante la partita vinta 8-2 domenica. Come si legge nel comunicato e ...