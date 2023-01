“Il coming out” Federico Fashion Style | fuori tutti i dettagli E la polemica | “Solo per soldi…”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Colpo di scena definitivo su. Uno scoop sulla sua confessione a Verissimo è avvenuto in queste ore dall’Investigatore Social, ovvero Alessandro Rosica, che in esclusiva assoluta ha voluto rivelare idelle dichiarazioni dell’uomo prima che vada in onda la puntata, prevista nel pomeriggio di sabato 21 gennaio su Canale 5. Davanti alla conduttrice televisiva Silvia Toffanin ha deciso di rivelare qualcosa di molto importante, che cambierebbe del tutto gli scenari e confermerebbe alcune tesi emerse. Ovviamente dopo questa notizia relativa ae alla confessione al programma Verissimo, in tanti stanno commentando e c’è chi è decisamente diviso sull’argomento. Alcuni hanno infatti dichiarato che fosse una cosa ormai nota ...