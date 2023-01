Il caso Qatargate Kaili resta in carcere ' Qui torture medievali' - Cronaca - quotidiano net

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Un altro mese di detenzione per l'ex vicepresidente del Parlamento Ue. Gli avvocati: per 16 ore in cella senza potersi lavare e con la luce accesa di ...

resterà al suo posto a Milano e proseguirà le investigazioni con i colleghi del Belgio sule sull'ex deputato Antonio Panzeri. Sulcontinua il silenzio del Guardasigilli e della ... Il caso Qatargate Kaili resta in carcere "Qui torture medievali" Un altro mese di detenzione per l'ex vicepresidente del Parlamento Ue. Gli avvocati: per 16 ore in cella senza potersi lavare e con la luce accesa di notte ...Intervista al fondatore della organizzazione americana per i diritti, finita nelle carte dell'Euroscandalo: "150mila euro per un evento al ...