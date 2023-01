Il cardiologo di Gina Lollobrigida | Mi disse | vendo tutto | mio figlio non deve avere nulla

ilmessaggero.it

Nel caos legato all'eredità diLollobrigida , arriva una nuova testimonianza: è quella di Francesco Ruggiero ,di fiducia dell'attrice per diversi anni. 'Due volte - ha raccontato il medico a 'Pomeriggio Cinque' - ...Lollobrigida, ilche l'ha avuta in cura: 'Mi diceva: vendo tutto, mio figlio non deve avere niente' Malore improvviso, Marco Marotta si sveglia con un dolore al petto e muore: il capo ... Gina Lollobrigida, a chi andrà il patrimonio Il cardiologo che la curava: «Mi disse: Voglio vendermi tutto, m Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Nel caos legato all'eredità di Gina Lollobrigida, arriva una nuova testimonianza: è quella di Francesco Ruggiero, cardiologo di fiducia dell'attrice per diversi anni. "Due volte - ha raccontato il ...