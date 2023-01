Il cardinale Mueller spietato su papa Francesco | «I suoi amici privilegiati se accusati di abusi | un cerchio magico fa le nomine in Vaticano»

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Un «» graviterebbe attorno a. Glinella Chiesa verrebbero trattati in maniera parziale. Il «no» alla messa in latino avrebbe addolorato e allontanato le frange tradizionaliste. Queste sono solo alcune delle rivelazioni fatte dal cardinal Gerhardnel libro In buona fede con Franca Giansoldati (Solferino), in uscita a giorni. L’ex Prefetto della Dottrina della Fede non risparmia le critiche alla linea adottata dal Pontefice, che a suo dire si sarebbe circondato da persone «non preparate dal punto di vista teologico». A suo dire, inoltre, inormai le informazioni circolerebbero «in modo parallelo»: «da una parte sono attivi i canali istituzionali purtroppo sempre meno consultati dal pontefice, e dall’altra quelli ...

Agenzia ANSA

Gerhardnel libro 'In buona fede', con Franca Giansoldati, per le edizioni Solferino. 'Per ilBecciu la questione è macroscopica anche perché amplificata dai mass media: è stato ...Estratto da corriere.it PAPA FRANCESCOPapa Francesco è attorniato da un 'cerchio magico': una cerchia di persone 'impreparate' dal punto di vista teologico e che determina anche le nomine. A lanciare quello che ... Card.Mueller, a S.Marta cerchio magico decide anche nomine Le rivelazioni del libro di Mueller, ex prefetto della Congregazione per la Dottrina della .... Di norma le amicizie non possono influenzare il procedere della giustizia, tutti devono essere trattati ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...