Il cardinal Mueller | ' Intorno al Papa un cerchio magico che decide anche le nomine Su abusi i suoi amici sono privilegiati'

Corriere della Sera

afferma che 'Francesco ha deciso di punirlo severamente dopo che qualcuno era andato da lui, a Santa Marta, per mostrargli un articolo de L'Espresso, un settimanale italiano che riportava un'...Estratto da corriere.it PAPA FRANCESCO CARDINALEPapa Francesco è attorniato da un 'cerchio magico': una cerchia di persone 'impreparate' dal punto di vista teologico e che determina anche le nomine. A lanciare quello che ... Il cardinal Müller: «Intorno a Papa Francesco un cerchio magico che decide anche le nomine» Sono accuse dirette e senza tanti giri di parole quelle lanciate da Gerhard Mueller, cardinale tedesco ed ex Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Il tono e ...Papa Francesco è circondato da un «cerchio magico». Il cardinale tedesco Gerhard Mueller all'attacco del Pontefice, nel libro "In buona fede", scritto ...