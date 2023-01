Il calo vertiginoso di Miretti | ora la sua posizione inizia a scricchiolare

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Fabioè stata una delle più belle sorprese in casa Juve, ma il suo rendimento di recente non sembra essere più alla sua altezza. Lanciare i giovani della Primavera è un grande sogno per la Juventus, soprattutto perché dà l’opportunità di avere in squadra ragazzi che amano la Vecchia Signora e i colori bianconeri, con il caso di Fabioche lo ha portato fin da subito a essere un idolo dalla tifoseria bianconera. LaPresseIl ragazzo del 2003 sicuramente ha classe da vendere, con la giovane età che senza dubbio deve comportare grande pazienza nei suoi confronti anche se nelle ultime partite non è stata in grado di confermare ciò che di buono aveva fatto in passato. Anche in Coppa Italia contro il Monza è stato uno dei peggiori del centrocampo di Madama, per questo motivo le critiche nei suoi confronti stannondo a ...