Il calciatore Dani Alves arrestato a Barcellona | accusato di molestie sessuali su una donna durante una serata in un nightclub

Alves arrestato per violenza sessuale Ilè stato formalmente arrestato, con gli agenti che lo hanno caricato su un'auto e portato al Tribunale, dove questa mattina sarà interrogato ...IlbrasilianoAlves è stato fermato a Barcellona nell'ambito di un'indagine su di una presunta violenza sessuale. Lo ha riferito la polizia regionale catalana. "Si è presentato questa ... Barcellona, arrestato il calciatore Dani Alves: avrebbe molestato una ...