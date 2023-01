Il Bayern riparte con un pari. Il Lipsia lo riprende e resta a meno sei

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Si. E c'è equilibrio. Nella prima partita dopo la sosta per il Mondiale, la sedicesima del campionato, ilMonaco non va oltre il pareggio in casa del. Finisce 1 - 1 con i gol di ...

Agenzia ANSA

Si. E c'è equilibrio. Nella prima partita dopo la sosta per il Mondiale, la sedicesima del campionato, il Bayern Monaco non va oltre il pareggio in casa del Lipsia. Finisce 1-1 con i gol di... La Bundesliga riparte dopo oltre due mesi di pausa con il big match tra Lipsia e Bayern Monaco: finisce 1-1 alla Red Bull Arena. I bavaresi trovano il vantaggio al 37' con il colpo di testa incrociato...