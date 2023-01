Iannicelli | “Osimhen diventerà il più forte in assoluto Kvara che peccato”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Pepperitiene che Victoril piùinmentre è rammaricato dall’assenza diPeppe, giornalista ed opinionista, si sofferma sul magic momenti diai microfoni di Radio Marte. “Victorè cresciuto sul piano tecnico e caratteriale, negli ultimi mesi? Sta cominciando ad avere la struttura mentale di un top player. Parliamoci chiaro: già oggi, è trai primissimi in Italia e in Europa e può diventare il piùin, da qui ad un anno, se mantiene le promesse. Quando hai la sua esuberanza fisica, è ovvio che gli avversari cerchino di irretirti in tutti i modi e farti saltare i nervi per condizionarti. Da questo punto di vista, ...