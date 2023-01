' I teloni proteggono il rilevato Abbiamo margine per la bonifica' - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Il direttore generale di Arpat, Pietro Rubellini, assicura che il Keu non arriverà alle falde acquifere. Nel lotto V della 429 è presente una percentuale di materiale inquinante inferiore rispetto ad ...È il ' Sentiero della Fotografia ', 12 scatti stampati in formato gigante e inseriti in enormi cornici di legno locale: un maestoso ghiacciaio alpino con iche lodai raggi estivi, ... "I teloni proteggono il rilevato Abbiamo margine per la bonifica" Il direttore generale di Arpat, Pietro Rubellini, assicura che il Keu non arriverà alle falde acquifere. Nel lotto V della 429 è presente una percentuale di materiale inquinante inferiore rispetto ad ...