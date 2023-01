I reati di mafia tornano perseguibili d' ufficio

(Di venerdì 20 gennaio 2023) AGI - Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge che modifica la riforma Cartabia e rende idinuovamented'. Non servirà più quindi la querela di parte per procedere. Il testo, approvato su proposta del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, prevede la procedibilità d'per tutti iper i quali sia contestata l'aggravante del "metodo mafioso" o della finalità di terrorismo o di eversione. Inoltre, la procedibilità d'è prevista anche per il reato di lesione personale, quando è posto in essere da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale, fino ai tre anni successivi al termine della misura stessa. Infine, si stabilisce che l'arresto in flagranza previsto come obbligatorio debba essere ...

