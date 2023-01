I programmi in tv oggi | 20 gennaio 2023 | film e intrattenimento

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Su Rai Uno The Voice Senior, su Canale 5 Fosca Innocenti. Guida aiTv della serata del 20Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 20? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.20 Sabotage. Una squadra speciale della DEA, nel corso di una missione, si impadronisce del bottino appartenente a un pericoloso gruppo di narcotrafficanti. Dopo il colpo, però, i membri del commando cominciano ad ...

ilmessaggero.it

si paga, economicamente, il disservizio sociale e, ogni anno, si sprecano milioni di euro di ... Non più discriminazione ed isolamento dei minori e dei loro genitori, maregionali, ...... i candidati alla presidenza della Regione Lazio, timidamente, stanno svelando, obiettivi ... 'Il candidato del centrodestra Francesco Rocca, sempre pronto a parlare e a criticare,invece ... La7 cancella tutti i programmi: Tagadà, L'aria che Tira e Omnibus non vanno in onda. Salta anche DiMartedì sta Il 20 gennaio 2023 gli anticipi di Serie B e di Liga saranno trasmessi in diretta su DAZN; Palermo - Bari e quello di Premier League anche su Sky ...Altra giornata e altre sfide agli Australian Open 2023, primo Slam dell’anno che si sta svolgendo sul cemento di Melbourne (Australia). A partire dalle ore 1:00 italiane, si svolgeranno via via i sedi ...