I Maneskin si sposano per il lancio di Rush! | ma in America arrivano le prime stroncature al nuovo disco

Corriere dello Sport

... non ultimo il violinista Uto Ughi, che a Siena, durante la conferenza stampa per presentare gli appuntamenti del centenario dell'Accademia Musicale Chigiana, ha detto: 'Isono un'offesa ...I video: Altre notizie su:I Maneskin si sono sposati, lo hanno fatto per lanciare il loro nuovo album Rush! e non hanno rinunciato agli abiti bianchi e al velo ...Maneskin matrimonio a quattro invitati, foto e video officia Alessandro Michele ex direttore di Gucci, tante star a Palazzo Brancaccio.