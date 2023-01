I Maneskin si sposano | il ' matrimonio poligamo' con tanto di bacio e scambio dei voti

(Di venerdì 20 gennaio 2023) 'Just Married in a RUSH!'. Un altare, quattro panchette e altrettante persone vestite interamente di bianco, pronte a dire il ...

Corriere dello Sport

'Just Married in a RUSH!'. Un altare, quattro panchette e altrettante persone vestite interamente di bianco, pronte a dire il ...A Roma, matrimonio deiche giurano di non sciogliere mai la band e simetaforicamente tra loro in una cerimonia con rose rosse e tanti vip. 'Il momento clou è stato quando gli hanno ... Matrimonio Maneskin, a sorpresa ecco... Dybala e Pellegrini! "I Maneskin sono un insulto alla cultura e all’arte". A parlare è il maestro Uto Ughi che stronca il successo della band romana ...Per il lancio del nuovo album Rush!, i Maneskin si sono sposati a Palazzo Brancaccio alla presenza di tanti altri ospiti Vip.