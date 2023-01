I Maneskin si sposano | il matrimonio della band in abito bianco per l’uscita dell’album Rush

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Giro in macchina per Roma, tutti i membriitaliana vestiti da sposa o sposo, poi l’evento a Palazzo Brancaccio. Isi “” tra loro per pubblicizzare il loro nuovo album “”. I quattro componenti del gruppo rock (Damiano, Ethan, Thomas e Victoria) si sono presentati in. Officiante d’eccezione: l’ex direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele. Tanti i vip presenti: tra gli altri, Paolo Sorrentino, Paulo Dybala, Elisa, Fedez, Federica Pellegrini e Manuel Agnelli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

LE CRITICHE approfondimento Isi "": il "matrimonio" rock per il lancio di Rush! Le recensioni di Rush! sono arrivate anche da oltreoceano, dove i critici non hanno risparmiato pareri ...... tutti quelli che rosicano per il trionfo della Meloni Il chitarrista - mito Steve Vai umilia i: "Non li conosco" Top da uomo: la terribile moda lanciata dae Mahmood Qui però non ... I Maneskin «si sposano» a Palazzo Brancaccio: abiti bianchi, Ethan-donna lancia il bouquet. Fan in delirio e traffico in tilt