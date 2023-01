I Maneskin si sono ‘sposati’ | il sì rock tra veli e rose rosse

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Isisposati. Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi, sidetti sì nella cornice romana di Palazzo Bancaccio, per celebrare l’uscita del loro nuovo album, Rush. Non un matrimonio ‘vero’, certo, ma un evento memorabile con cui la band ufficializza il legame musicale e di amicizia che li unisce, e lancia il suo ultimo lavoro. A officiare la cerimonia, un commosso Alessandro Michele, ex direttore artistico di Gucci e tanti i vip presenti a testimoniare il momento iconico: da Baz Luhrmann a Fedez, da Machine Gun Kelly a Paolo Sorrentino. Bassista e batterista hanno indossato vestiti da sposa, esibendo anche un velo, mentre il front man e chitarrista hanno sfoggiato dei completi da uomo, tutti ovviamente e rigorosamente in bianco e con quattro bouquet di...

la Repubblica

sisposati, ma il matrimonio in grande stile per la pubblicazione di Rush! non è bastato a placare le prime critiche che stanno giungendo proprio dall'America, la terra che li ha un po' "...La prima dal maestro Uto Ughi, che presentando il suo nuovo programma di concerti non ha usato giri di parole: " I Måneskinun insulto alla cultura e all arte ". Il celebre violinista, che ha ... Uto Ughi: "I Maneskin sono un insulto alla cultura e all'arte" È diventato virale in pochi minuti l’evento di celebrazione del lancio di Rush, il nuovo album della band romana pluripremiata. Tra gli ...Prenditi cura della tua pelle scegliendo i migliori prodotti per una rasatura perfetta. Scopri le offerte di Amazon sugli accessori Philips scelti apposta per te. Pulire casa non è mai semplice, anzi ...