I licenziamenti delle Big Tech? Non è una cattiva notizia | chi perde il lavoro ne troverà un altro

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Andrea Boscaro, esperto, non è troppo preoccupato dei tagli di posti difatti da Google, Microsoft, Facebook e via dicendo. "Il vento favorevole di cui hanno goduto s'è fermato. A dimostrazione che non vivono su Avatar"

Wall Street Italia

Tra i colossiBig Tech che seguono questo trend dianche Amazon , che ha iniziato a notificare ai dipendenti 18mila esuberi, e Meta Platforms , che sta tagliando 11mila posti di ...... come abbiamo dichiarato in apertura della notizia e vi avevamo già anticipato nel corso... in aggiunta, se questa interruzione ha portato anche a dei layoff, ovvero deidalla ... Google taglia 12 mila posti di lavoro. Tutti i licenziamenti delle big tech Città del Vaticano - Una donna segretario di Stato in Vaticano: «Sarebbe il momento». Parola del cardinale Gerhard Müller, già Prefetto della Congregazione per ...Abbiamo intrapreso una rigorosa revisione delle aree e delle funzioni del prodotto per garantire che le nostre persone e i nostri ruoli siano allineati con le nostre massime priorità come azienda si l ...