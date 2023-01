I convocati per Fiorentina – Torino

Fantacalcio ®

I due calciatori potrebbero esserda Allegri al pari di Juan Cuadrado . Nei prossimi allenamenti si capirà se potranno puntare alla convocazione contro la Dea. Atalanta: 3 - 4 - 3...... domenica ore 20:45 Juventus, tanti possibili ritorniAllegri Pogba, De Sciglio, Cuadrado e ... Insomma di buone notizie ce ne sono in casa bianconera Occhio chiaramente aiperché non è ... Verona, i convocati per il Lecce: dentro tutti i nuovi acquisti, out Faraoni Giornata di vigilia in casa del Torino di Ivan Juric. Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico del Torino Ivan Juric alla vigilia della gara di Serie A contro la Fiorentina. Torino, Juric: “I ...L’attaccante nutre ancora qualche speranza di convocazione Le parole di ieri di mister Gasperini in merito alle condizioni di Duván Zapata avevano messo tutti sull’attenti, anche perché il tecnico di ...