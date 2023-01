I cadaveri di mamma e figlia trovati in casa dalla polizia | erano morte da tempo

RomaToday

A guidarli, il forte odore segnalato dai vicini di casa e proveniente dai, trovati in due stanze diverse. La più anziana aveva 68 anni, 42 la figlia. Sul posto, quartiere Monte Mario, è ...... dopo che la giovaneaveva avuto una 'crisi nervosa'. A confermarlo è stato lo sceriffo della ...Witherspoon è residente nella zona in cui è stata fatta la tragica scoperta dei tree ha ... Mamma e figlia trovate senza vita in casa. Erano morte da settimane Madre e figlia trovate morte in un appartamento a Roma, in zona Trionfale. A trovare i corpi, in decomposizione da giorni, gli uomini della polizia. A guidarli, il forte odore segnalato dai vicini di.La mamma di 83 anni era morta da un mese e la figlia di 54 anni, dopo averla vegliata è morta anche lei: dramma della solitudine a Primavalle, ...