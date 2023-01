Hyundai in F1? Abiteboul non si sbilancia | è il rally la priorità

FormulaPassion.it

È uno dei marchi dei quali si è parlato, tra i rumours, quale possibile, grande costruttore in arrivo in Formula 1 nei prossimi anni .ha una presenza consolidata nel mondiale rally, mentre sul fronte industriale è tra i più vivaci marchi sulla scena nella proposta di auto termiche, ibride ed elettriche. Un impegno in ...Nello specifico, l'ingegnere francese ha risposto alle voci che vorrebbero l'ingresso dellaindal 2026 in poi, anno in cui entreranno in vigore nuove regole sui motori nella massima serie. Abiteboul non smentisce l'ingresso di Hyundai in F1 L'impegno nei rally, il ritorno alla vittoria, è l'obiettivo centrale per Abiteboul in Hyundai. Una presenza in F1 dovrà essere decisa dai vertici se ritenuta funzionale al marchio ...Cyril Abiteboul non esclude l'ingresso in F1 da parte del costruttore coreano Hyundai. L'ex-team boss Caterham e Renault è appena stato nominatoteam principal ...