(Di venerdì 20 gennaio 2023) Elseid, terzino della Lazio, al termine della gara di Coppa Italia vintail Bologna (1 - =0) guarda già alla prossima sfida in campionato: ...

fcinter1908

Elseid, terzino della Lazio, al termine della gara di Coppa Italia vintail Bologna (1 - =0) guarda già alla prossima sfida in campionato: ...Le parole di Elseid, terzino della Lazio, al termine della gara di Coppa Italia vintail Bologna VIDEO / Lazio, Hysaj: “Contro il Milan partita importante” Il difensore della Lazio, dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Bologna, commenta il suo inserimento e la crescita registrata dopo un avvio difficile.Il difensore della Lazio, dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Bologna, commenta il suo inserimento e la crescita registrata dopo un avvio difficile.