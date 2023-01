Hockey ghiaccio | ICE League 2022-2023 | Bolzano regola Valpusteria nel derby e consolida il primo posto

(Di venerdì 20 gennaio 2023)forza 3. Le Foxes hanno battuto per tre reti a zero Valpustera neltutto italiano andato in scena oggi nel Campionato ICEdisundo ilin classifica e salendo a quota 84, con un margine di +4 punti rispetto alla prima inseguitrice, Innsbruck. Una partita affrontata con determinazione quella degli altoatesini, abili a trovare il goal del vantaggio al 10:35 delatto grazie ad Alberga che, in una situazione di power-play, sigla l’1-0 gelando l’Intercable Arena. Il parziale del match tuttavia resterà immutato per larghissimo tempo, sbloccandosi nuovamente soltanto a cinque minuti dal suono dell’ultima sirena. Al 16:56 del terzo ...

...nella giornata di domanoi presso l'Acinque Ice Arena di Varese il primo corso di formazione per nuovi tecnici e allenatori di para icepromosso dalla Federazione Italiana Sport del. L'...Gare di sci, snowboard,sue pattinaggio artistico tutte in mezzo al deserto . Sempre tramite PIF , bin Salman ha comprato il Newcastle , il club di Premier League con il quale ... Il Lugano sconfigge 2-1 lo Zurigo tra le mura amica. I bianconeri tornano a sorridere, mentre i Lions sono sempre più in crisi.