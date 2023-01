Highlights Sinner-Fucsovics 4-6 4-6 6-1 6-2 6-0 | terzo turno Australian Open 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Inizio a rilento, poi una reazione veemente: Jannikrecupera da due set di svantaggio per la prima volta in carriera, batte Marton4-6 4-6 6-1 6-2 6-0 e si qualifica per gli ottavi di finale degli. La partenza è stata davvero poco convincente da parte del numero 16 del mondo, ma incoraggiante è stata la maniera in cui Jannik è stato in grado di reagire alla difficoltà e di giocare del tennis fantastico nel finale, non lasciando più scampo ae chiudendo l’incontro vincendo tutti gli ultimi 12 game. Riviviamo quanto accaduto con glidella sfida. GLI HL DICOLPO PIROETTACOLPO DRITTO VINCENTESportFace.