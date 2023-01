Highlights e gol Lipsia-Bayern Monaco 1-1 | Bundesliga 2022 2023 VIDEO

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ilcon glie i gol di1-1, match valido per la. Alla Red Bull Arena pareggio per i bavaresi al ritorno in campionato dopo la lunghissima pausa. Nel primo tempo il gol di Choupo-Moting, pareggia i conti però Halstenberg nella ripresa. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. SportFace.

Sky Sport

Solita incredibile Premier. Il City va sotto di due, viene fischiato e contestato all'intervallo (mai successo nell'era - Guardiola) e poi ne segna quattro nella ripresa. E per il Tottenham non c'è pace. Conte alla vigilia aveva sottolineato il ...RIAD (ARABIA SAUDITA) - Pioggia died emozioni a Riad, dove è andato in scena l'ennesimo capitolo della sfida tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi che ha entusiasmato gli appassionati di calcio negli ultimi 15 anni. Il portoghese ha ... Juventus-Monza 2-1: gol e highlights: decide il ritorno al gol di Chiesa I ragazzi di Chivu perdono dopo 4 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 6 partite: non basta il gol di Martini Fabio Alampi Si ferma a 6 la striscia di risultati utili consecutivi dell'Inter: la Primavera ...Highlights Sampdoria-Inter Primavera: le azioni salienti della quindicesima giornata del campionato 2022/23 – VIDEO La Sampdoria è tornata alla vittoria contro l’Inter, in occasione della quindicesima ...