Highlights e gol Juventus-Monza 2-1 | ottavi Coppa Italia 2022 2023 VIDEO

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ilcon glie i gol di2-1, match valido per glidi finale di. All’Allianz Stadium nel primo tempo la sblocca Kean, ma arriva il pareggio di Valoti. Nella ripresa le due squadre si sbilanciano più volte, serve il genio di Chiesa per evitare ai bianconeri di dover passare dai supplementari. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. SportFace.

Sky Sport

Nell'amichevole tra i due giocatori più forti dell'ultimo ventennio, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, il Psg supera per 5 - 4 la squadra delle star di ...Il video con glie idi Ceuta - Barcellona 0 - 5, match valido per la Copa del Rey 2022/2023. Facile successo per i blaugrana, reduci dalla recente vittoria della Supercoppa spagnola, in grado di ... Milan-Inter 0-3: decidono i gol di Dimarco, Dzeko e Lautaro Juventus – Monza 2-1 highlights e gol: triplice fischio all’Allianz Stadium, vince la Juventus contro un Monza che ci ha provato ma ha sofferto la superiorità tecnica dei bianconeri. Il primo gol arri ...Ceuta - Barcellona highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Coppa del Re. I blaugrana trionfano e volano ai quarti ...