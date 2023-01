Hellas | Zaffaroni | “Con il Lecce stessi valori tecnici | sarà una sfida insidiosa”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il tecnico dell’Verona, Marco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dellacontro il. “Nelle ultime sei partite hanno fatto tre vittorie e tre pareggi. Vivono sull’entusiasmo della promozione, e molti giocatori vogliono dimostrare di poter stare in questa categoria.una partitacontro un avversario che sta bene”. Sulla sconfitta contro l’Inter: “E’ una delle squadre più forti in Italia e in Europa. Le difficoltà contro queste squadre è che non ti concedono niente. Nelle gare contro ilo la Cremonese isi possono pareggiare, domani dovremo affrontare i pugliesi con la giusta tensione, e con attenzione e intensità”. Sui nuovi arrivati: “Ngonge farà oggi il primo ...

Sport Mediaset

"Bisogna dare alla partita il giusto peso, ma non dobbiamo sbagliare atteggiamento", dice il tecnico dell'VERONA - Una di quelle partite che possono segnare la svolta. Marcolo sa bene e sa che nell'anticipo di domani al Bentegodi contro il Lecce, il suo Verona si gioca tanto, anche se ci ...SQUADRA - Un passaggio anche sui nuovi arrivati in casa: "Ngonge è arrivato ieri, oggi farà ... Sono ragazzi giovani, arrivati in un campionato nuovo che non conoscono", le parole di. ... HELLAS, ZAFFARONI: "NON GUARDIAMO LA CLASSIFICA" - Sportmediaset Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro l’Hellas Verona. Baroni e le emozioni del ritorno a Verona. Baroni a Verona da ex di turno: quali sono le ...L’allenatore del Verona Marco Zaffaroni parla con franchezza della partita di domani contro i salentini in programma al Bentegodi alle 15 LA PARTITA. “Dal punto di vista emotivo quella contro il Lecce ...