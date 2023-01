Harry e Meghan Markle | la loro popolarità va a picco anche negli States

Io Donna

... ora risponde la suocera (dopo il pupazzo della strega) Altro che, è la principessa Anna "l'esempio perfetto di spare " (grazie al suo senso del dovere) di Roberta MercuriMarkle, che ...... ora risponde la suocera (dopo il pupazzo della strega) Altro che, è la principessa Anna "l'esempio perfetto di spare " (grazie al suo senso del dovere) di Roberta MercuriMarkle, che ... Harry e Meghan, sempre meno popolari negli Usa dopo la pubblicazione di "Spare" Il principe Harry torna a parlare di Megxit e della regina che: "Era triste, ma non arrabbiata" "Io e mia nonna avevamo un ottimo rapporto. Non è mai stata una sorpresa per lei, sapeva cosa stava succ ...Monte Argentario: Si, da questo weekend ad Artemare Club per “leggere necesse est” il bestseller “Prince Harry – Spare il minore ” autobiografia uscita qualche giorno fa in tutto il mondo e già tra i ...