Harry | confessione da brividi | “Se mia madre fosse viva…”

(Di venerdì 20 gennaio 2023)ha parlato di sua, Lady Diana, morta nel tragico incidente di Parigi nel 1997: le parole del principe commuovono tutti. Non è di certo un periodo facile per la Corona britannica, in particolare dopo la morte della regina Elisabetta II. La sovrana, che ha regnato per oltre 70 anni rappresentando un autentico … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vanity Fair Italia

Momento: mi sono praticamente distrutta le sopracciglia quando ero adolescente e ormai ...Piqué si portava l'amante a casa da (almeno) due anni e mezzo di Roberta Mercuri Meghan ei ...... ma voglio realizzare tutti i miei sogni" di Monica Coviello E in alcuni tweet lo stesso brand non ha esitato a far riferimento al buzz creato dalladel principe, elogiando la ... Principe Harry, la confessione: ecco perchè non ha rinunciato al titolo reale Harry ha parlato di sua madre, Lady Diana, morta nel tragico incidente di Parigi nel 1997: le parole del principe commuovono tutti.Da quando è uscito il libro autobiografico del principe Harry, Spare, la stampa internazionale non si è fatta sfuggire nemmeno il più piccolo aneddoto raccontato ...