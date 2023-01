Ha rivelato di essere gay | clamoroso dalla Toffanin | chi si rivela | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Fine dei giochi, stop illazioni, chiacchiericci non richiesti e così via. Federico Fashion Style, infatti, avrebbe confermato la sua omosessualità a Silvianel corso di Verissimo, il programma che andrà in onda domani, sabato 21 gennaio, su Canale 5. A rilanciare la notizia è Alessandro Rosica, il cosiddetto Investigatore Social, il quale vanta un gran seguito su Instagram. L'anticipazione non è ancora stata rilanciataredazione di Verissimo, ma nella puntata in onda tra poche ore dovrebbe andare in onda il coming-out dell'hair stylist, che in molti attendevano da tempo (come se una persona fosse costretta a rendere pubblico il proprio orientamento sessuale, ma tant'è). Al cospetto della, Federico Fashion Style parlerà anche della sua ex, Letizia Porcu, confermando di averla amata davvero. Sempre secondo ...