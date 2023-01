Ha ragione Uto Ughi | i Maneskin fanno schifo pure se si sposano

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Uto, kikazè? Eh? Come? Un violinista? Famoso nel mondo? E che cazzo ne sa di musica, kilopaga, è solo un rosikone, grande Damiano con le autoreggenti grande fidanzata di Damiano grande Vic con i cerotti sulle tette che non ha. Questo Ugosta a rosicà perché isono famosi e lui no, suonano in giro e lui je piacerebbe, hanno le copertine e lui non se lo incula nessuno. Utonon ha bisogno di presentazioni, chi lo conosce sa chi è, chi non sa chi è anche se glielo spieghi non lo capisce perché è analfabeta di ogni codice espressivo, artistico, etico, morale e mentale. E cosa ha detto il virtuoso? Una cosa banale, alla fine c’è andatopiano: “Isono un insulto alla cultura e all’arte”. Come dire che il sole splende alto nel cielo. ...