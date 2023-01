Guida TV | programmi di stasera | venerdì 20 gennaio 2023

(Di venerdì 20 gennaio 2023)aitv della prima serata di oggi,20.01.23, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 The Voice Senior Talent Show RAI2 N.C.I.S./N.C.I.S. Hawai’i Serie TV RAI3 Viareggio 1969 Docufilm RETE4 Quarto Grado Attualità CANALE5 Fosca Innocenti 2 Fiction ITALIA1 Mechanic: resurrection Film LA7 Propaganda Live Satira REALTIME Cake Star – Pasticcerie in sfida Docureality CIELO Habitacion en Roma Film TV8 Cucine da Incubo Docureality NOVE I Migliori Fratelli di Crozza Show first appeared on Ascolti Tv Blog.

