Groenlandia mai cosi' calda negli ultimi mille anni

METEO.IT

Il riscaldamento globale sta facendo sentire i suoi effetti sulla, dove da un millennio non si rilevavano temperature elevate come quelle registrate recentemente, e costituisce una seria minaccia per il 40% dei vertebrati che vivono sulla terraferma. Lo ...Inle temperature non sonostate così alte da almeno un millennio, con 1,5 gradi in più rispetto al XX secolo nel decennio che va dal 2001 al 2011 e il riscaldamento globale che ha ... Temperature record in Groenlandia, mai così alte da almeno 1000 anni Il riscaldamento globale sta facendo sentire i suoi effetti sulla Groenlandia, dove da un millennio non si rilevavano temperature elevate come ...Si registrano temperature da record in Groenlandia con la colonnina che ha segnato 1,5 gradi in più rispetto al XX secolo ...