Greta Thunberg alla protesta di Fridays for Future a Davos

(Di venerdì 20 gennaio 2023) "The Oceans are rising and so are we!" (dove "rising" sta sia per aumentare che ribellarsi) canta l'attivista svedeseassieme ai manifestanti per il clima difor, ...

"The Oceans are rising and so are we!" (dove "rising" sta sia per aumentare che ribellarsi) canta l'attivista svedeseassieme ai manifestanti per il clima di Fridays for Future a Davos, nell'ultimo giorno del World Economic Forum. Assieme ad altri sostenitori della causa climatica ha lanciato una ...torna all'attacco del Forum economico mondiale. Rilasciata pochi giorni fa dalla polizia tedesca per le proteste contro l'espansione delle attività estrattive di carbone a Lutzerath, ...Roma, 20 gen. (askanews) - "The Oceans are rising and so are we!" (dove "rising" sta sia per aumentare che ribellarsi) canta l'attivista svedese Greta Thunberg assieme ai manifestanti per il clima di ...L'attivista svedese per il clima Greta Thunberg partecipa a una manifestazione di 'Fridays for Future' a Davos, nell'ultimo giorno della riunione ...