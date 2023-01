Governo | Berlusconi | leali ma abbiamo compito specifico

TGCOM

Solo noi - neldella Nazione - abbiamo un progetto concreto per portare le pensioni a 1000 ... Lo afferma il leader di Fi Silvio. in un messaggio in occasione della presentazione dei ...Non dimentichiamo che Rocco Buttiglione venne vergognosamente escluso daleuropeo dovelo aveva indicato, per via delle sue posizioni giudicate eccessivamente di destra. Cosa la ... Governo, Berlusconi: non c'è tempo per dispute e rivalse "Siamo dunque naturalmente e decisamente leali ad una coalizione alla quale proprio noi abbiamo dato vita. Ma dobbiamo sempre ricordare che nel Centro-destra abbiamo un ruolo e un compito specifico, d ...Non potranno essere utilizzate le intercettazioni telefoniche trascritte nel processo a carico di Silvio Berlusconi imputato a Bari per induzione a mentire e per aver pagato, secondo l'accusa, ...